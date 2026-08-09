Лихачев: новую группу специалистов отправят на АЭС "Бушер" в течение двух недель

Лихачев анонсировал отправку новой группы специалистов на АЭС "Бушер" Лихачев: новую группу специалистов отправят на АЭС "Бушер" в течение двух недель

Москва9 авг Вести.Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что новая группа специалистов численностью в несколько десятков человек будет направлена на АЭС "Бушер" в Иране в ближайшие две недели. Его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

Лихачев уточнил, что отправка сотрудников зависит от дальнейшего развития ситуации в регионе и возможной эскалации конфликта между США и Ираном.

Следующую группу, уже несколько десятков сотрудников, мы планируем отправить в ближайшие две недели, конечно, при условии, что не произойдет очередная эскалация конфликта между США и Ираном сказал Лихачев

АЭС "Бушер" является ключевым проектом российско-иранского сотрудничества в сфере мирного атома. Специалисты "Росатома" обеспечивают эксплуатацию первого энергоблока станции, а также ведут работы по строительству второй очереди АЭС (энергоблоки №2 и №3).