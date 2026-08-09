Глава Росатома заявил, что на АЭС "Бушер" продолжают строить энергоблоки №2 и №3

Лихачев: на АЭС "Бушер" продолжается возведение энергоблоков №2 и №3 Глава Росатома заявил, что на АЭС "Бушер" продолжают строить энергоблоки №2 и №3

Москва9 авг Вести.На атомной электростанции "Бушер" в Иране продолжают возводить энергоблоки №2 и №3, приводит Росатом слова гендиректора корпорации Алексея Лихачева.

На самой площадке продолжается сооружение основных и вспомогательных зданий энергоблоков №2 и 3, а также развернуты подготовительные работы на гидротехнических объектах говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что сотрудники Росатома начали возвращаться на АЭС "Бушер" в Иране.

АЭС "Бушер" является ключевым проектом российско-иранского сотрудничества в сфере мирного атома. "Росатом" обеспечивает эксплуатацию первого энергоблока и ведет работы по строительству второй очереди АЭС (энергоблоки №2 и №3).