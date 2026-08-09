Лихачев: первая группа Росатома из пяти человек вернулась на АЭС "Бушер"

Первая группа Росатома из пяти человек вернулась на АЭС "Бушер" Лихачев: первая группа Росатома из пяти человек вернулась на АЭС "Бушер"

Москва9 авг Вести.Первые пять специалистов из числа инженерно-технического персонала вернулись на атомную электростанцию "Бушер" в Иране. Об этом сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, его слова приводит пресс-служба госкорпорации.

Мы приступили к возвращению специалистов на площадку сооружаемой АЭС "Бушер". Первые 5 человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли в наш поселок проживания и приступили к выполнению своих рабочих задач сказал глава Росатома

Лихачев уточнил, что общая численность российских специалистов на станции достигла 25.

Десятого июля сообщалось, что сотрудники Росатома начали возвращаться на АЭС "Бушер" в Иране.