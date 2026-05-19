"Радиация не знает границ". Лихачев заявил о опасности атак в районах АЭС Лихачев: атаки в районах ядерных объектов чреватыми последствиями

Москва19 мая Вести.Демонстративные удары по районам расположения ядерных объектов и "бряцание оружием" чреваты непоправимыми последствиями. Об этом журналистам заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Глава Росатома прокомментировал атаки на Запорожскую АЭС и АЭС "Бушер" в Иране.

Эта игра с огнем, бряцание оружием и демонстративные атаки в районы ядерных объектов, все это чревато непоправимыми последствиями сказал Лихачев

Он подчеркнул, что радиация не знает и не хочет знать никаких границ.

По словам Лихачева, региональные конфликты продемонстрировали снижение чувства риска в отношении атомных объектов. Он призвал мировое сообщество, руководство МАГАТЭ и мировых лидеров вернуться к обсуждению этой проблемы.

Ранее Росатом эвакуировал более 600 российских сотрудников с АЭС "Бушер" после начала ударов по Ирану. Лихачев отмечал, что российская госкорпорация не может вернуть свой персонал до прояснения обстановки вокруг конфликта США и Ирана.