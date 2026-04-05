Москва5 апрВести.Красные линии в ударах по ядерным объектам сдвигаются, и это очень тревожно, заявил в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
В пример он привел удары по Запорожской АЭС и рядом с ней, а также удары по АЭС "Бушер".
Да, красные линии сдвигаются, и это становится какой-то нормойсказал Лихачев
Он отметил, что сейчас становится обыденностью то, о чем раньше даже не допускали мыслей.
Что раньше казалось красной линией и не допускалось даже мысли об этом, то теперь проходит как-то незамеченным, стало такой обыденностью, повседневной реальностью, это очень тревожноподчеркнул Лихачев
Если так будет продолжаться, дело "добром не кончится", добавил глава Росатома.