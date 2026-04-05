Лихачев: удары по ядерным объектам становятся обыденностью, это очень тревожно

Москва5 апр Вести.Красные линии в ударах по ядерным объектам сдвигаются, и это очень тревожно, заявил в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

В пример он привел удары по Запорожской АЭС и рядом с ней, а также удары по АЭС "Бушер".

Да, красные линии сдвигаются, и это становится какой-то нормой сказал Лихачев

Он отметил, что сейчас становится обыденностью то, о чем раньше даже не допускали мыслей.

Что раньше казалось красной линией и не допускалось даже мысли об этом, то теперь проходит как-то незамеченным, стало такой обыденностью, повседневной реальностью, это очень тревожно подчеркнул Лихачев

Если так будет продолжаться, дело "добром не кончится", добавил глава Росатома.