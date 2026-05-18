Лихачев: европейским лидерам пора озаботиться ситуацией с ударами по району ЗАЭС

Лихачев призвал Европу обратить внимание на удары ВСУ в районе Запорожской АЭС Лихачев: европейским лидерам пора озаботиться ситуацией с ударами по району ЗАЭС

Москва18 мая Вести.Европейским лидерам пора озаботиться ситуацией с ударами Вооруженных сил Украины по району Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодару. Об этом журналистам заявил генеральный директор российской госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Он подчеркнул, что такие действия киевского режима опасны в первую очередь именно для стран Восточной Европы.

Мне кажется, настало время озаботиться европейским лидерам, и там все рядышком, все границы стран Восточной Европы, они в рамках буквально сотен километров от Запорожской атомной электростанции сказал Лихачев

Глава Росатома отметил, что Россия со своей стороны делает все, чтобы ситуация с Запорожской АЭС оставалась под контролем. При этом он констатировал, что действия Киева все ближе приводят к черте, после которой не будет возврата.

Лихачев добавил, что всем странам Европы необходимо принять меры по деэскалации ситуации вокруг станции, поскольку "она идет слишком быстро к точке невозврата".

Ранее стало известно, что на территории Запорожской АЭС зафиксирован артиллерийский обстрел транспортного цеха со стороны украинских войск. Как сообщалось, в результате удара повреждены в том числе кровля здания, а также несколько автобусов, которые используются для перевозки персонала.