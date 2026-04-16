Москва16 апр Вести.Киевский режим ставит целью своими атаками полностью деморализовать коллектив Запорожской АЭС и население Энергодара, ситуация крайне сложная, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Одна из линий атак - это, как считают наши противники, полная деморализация коллектива ЗАЭС и жителей города сказал Лихачев на коллегии Федерального медико-биологического агентства России

Утром 15 апреля Энергодар был обесточен из-за атаки со стороны ВСУ. Вечером того же дня градоначальник сообщил, что восстановление энергоснабжения займет еще как минимум сутки.

Ситуация в городе остается напряженной. Социальные объекты работают на генераторах, топливо есть, но спрос на него повышен, сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

По ее словам, по состоянию на текущий период плотность обстрелов вернулась к показателям, которые отмечались до пасхального перемирия

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.