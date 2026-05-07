Лихачев: удары Киева по Энергодару и ЗАЭС - верх цинизма и безрассудства

Лихачев назвал удары ВСУ по Энергодару и ЗАЭС верхом цинизма Лихачев: удары Киева по Энергодару и ЗАЭС - верх цинизма и безрассудства

Москва7 мая Вести.Глава Росатома Алексей Лихачев назвал совершенные Вооруженными силами Украины удары по Запорожской АЭС и Энергодару верхом цинизма и безрассудства.

Он подчеркнул, что поражение любых зданий и элементов оборудования АЭС - это удар по ее ядерной безопасности, а удар по городской гражданской инфраструктуре - это удар по сотрудникам станции, которые "в этот же день заступаю на дежурство на АЭС".

Не понимать это – верх цинизма и безрассудства подчеркнул Лихачев, слова которого приводит пресс-служба Росатома

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщал, что Киев после начала объявленного им "перемирия" продолжает атаки на город-спутник ЗАЭС Энергодар, в результате непрекращающихся ударов в здании городской администрации произошло возгорание.