Лихачев рассказал об атаке ВСУ на пожарную часть в Энергодаре Лихачев: ВСУ атаковали пожарную часть, обеспечивающую миссию безопасности ЗАЭС

Москва6 июл Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) на прошедшей неделе атаковали пожарную часть в Энергодаре, которая обеспечивает миссию безопасности Запорожской АЭС, сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

За прошедшую неделю уже к зафиксированным атакам... добавилась еще атака на пожарную часть города Энергодар сказал Лихачев

Глава Росатома назвал это ужасным событием в части безопасности станции. Во-первых, по словам Лихачева, пожарная часть Энергодара - это обеспечение безопасности жителей, а значит и работников атомной станции.

Но и у этой пожарной станции есть своя миссия в обеспечении и Запорожской АЭС - это очень четко отфиксировали работники МАГАТЭ, об этом сигнализировали устами генерального директора [МАГАТЭ Рафаэля Гросси] добавил он

По словам Лихачева, продолжающиеся атаки ВСУ на объекты Запорожской атомной электростанции способны привести к настоящей катастрофе регионального масштаба.