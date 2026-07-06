Лихачев об ударах ВСУ по ЗАЭС: мы в шаге от катастрофы регионального масштаба

Лихачев предупредил о катастрофических последствиях продолжающихся атак на ЗАЭС Лихачев об ударах ВСУ по ЗАЭС: мы в шаге от катастрофы регионального масштаба

Москва6 июл Вести.Продолжающиеся атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) способны привести к настоящей катастрофе регионального масштаба, заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Лихачев подчеркнул, что со временем снижается "болевой порог чувствительности" мирового сообщества к атакам на ЗАЭС, что является опасной тенденцией.

Мы в шаге от катастрофы, от инцидента регионального масштаба и будем использовать все рычаги, в первую очередь рычаги МАГАТЭ, чтобы донести и до мирового сообщества, и до лидеров европейских стран, в том числе, с каким огнем играет киевский режим подчеркнул глава Росатома

Он добавил, что в Калининграде 10 июля российская делегация обсудит атаки киевского режима на ЗАЭС с представителями МАГАТЭ.