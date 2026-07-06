Москва6 июл Вести.Вся атомная отрасль России испытывает последствия атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой глава Росатома Алексей Лихачев.

В целом, конечно же, вся атомная отрасль Российской Федерации на сегодняшний день испытывает последствия атак ВСУ. За прошедшую ночь были зарегистрированы такие беспилотные активности и в районе Ленинградской станции (АЭС. – Прим. ред.), и в районе Смоленской станции. В районе Курской станции был нанесен удар, предварительно, беспилотником. А самый пик, конечно, всех этих озабоченностей – это Запорожская атомная электростанция сообщил Лихачев

В частности, указал он, речь идет об атаках украинской армии на логистический узел, транспортный цех и энергетическую инфраструктуру станции.

В России не раз выражали обеспокоенность увеличением количества ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции. Так, по словам и. о. постоянного представителя России при ООН Анны Евстигнеевой, такие удары являются очередной попыткой Киева использовать угрозу ядерной катастрофы для шантажа других стран. Подобные действия украинской власти направлены на срыв работы крупнейшего ядерного объекта Европы, отмечала дипломат.