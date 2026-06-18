Лихачев: последствия атак на ЗАЭС могут затронуть Украину, РФ и Европу

Лихачев: последствия атак на ЗАЭС могут затронуть Украину, РФ и Европу Лихачев: последствия атак на ЗАЭС могут затронуть Украину, РФ и Европу

Москва18 июн Вести.Последствия атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию могут затронуть и Украину, и Россию, и значительную часть Европы. Такое заявление сделал глава Росатома Алексей Лихачев в разговоре с журналистами.

Он также назвал удары украинских операторов БПЛА по атомщикам – бесчеловечными актами. По словам Лихачева, киевский режим не осознает масштабы последствий.

Охотиться на атомщиков – это бесчеловечный акт украинских операторов дронов подчеркнул глава Росатома

Как отметил Лихачев, ВСУ от ударов по вспомогательным объектам перешли к атаке на энергетическую инфраструктуру. Затем боевики поразили основное оборудование электростанции, а теперь "целенаправленно охотятся" на сотрудников Запорожской АЭС.

Ранее он также заявлял, что киевский режим хочет вымотать людей на ЗАЭС и в Энергодаре.