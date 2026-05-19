"ВСУ играют с огнем": Лихачев о последних атаках Киева на ЗАЭС Глава Росатома Лихачев назвал удары ВСУ по Запорожской АЭС опасной игрой с огнем

Москва19 мая Вести.Вооруженные силы Украины подвергают всех большому риску, продолжая атаковать территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Росатом будет информировать об этом Евросоюз и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

В беседе с журналистами он подчеркнул, что киевский режим наносит удары по социальной инфраструктуре. По словам главы Росатома, ВСУ пытаются оказать давление на население ближайшего Энергодара, а следовательно, и на персонал станции.

Мы будем бить во все колокола и поднимать, конечно, свой голос и в МАГАТЭ, и в контактах с европейскими партнерами на тему того, что это колоссальный вызов. Попытки продемонстрировать эту свою "силу" над мирным населением Энергодара – просто ВСУ играют с огнем подчеркнул Лихачев

Ранее глава Росатома заявил, что секретариат МАГАТЭ не реагирует должным образом на ежедневные сообщения об ударах ВСУ в районе Запорожской АЭС. Именно этот вопрос станет ключевой темой обсуждения на предстоящих летом консультациях РФ с агентством.