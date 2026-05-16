Лихачев: ВСУ сеют панику в Энергодаре и делают невозможной мирную жизнь

Москва16 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) специально сеют панику в Энергодаре своими атаками. На это указал глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По его словам, своими действиями украинские боевики делают невозможной обычную мирную жизнь. Люди, как заметил Лихачев, "боятся выходить из своих домов".

Тактика запугивания нацелена в том числе и на сотрудников АЭС и тем самым непосредственно бьет по обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС отметил Лихачев

Глава Росатома выразил сомнение в возможности безопасной эксплуатации Запорожской АЭС, когда даже рутинные задачи, среди которых прибытие сотрудников, превращаются в опасные операции, а объекты станции становятся целями атак боевых дронов.

Ранее Лихачев сообщил, что украинский БПЛА ударил по трубопроводу рядом с энергоблоком №1 ЗАЭС. Глава Росатома отметил, что беспилотник ВСУ не сдетонировал и упал в непосредственной близости от энергоблока.