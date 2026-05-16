Москва16 маяВести.Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский БПЛА ударил по трубопроводу рядом с энергоблоком №1 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока №1сказал он журналистам в субботу
Лихачев добавил, что в результате постоянных атак ВСУ в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, дроны не дают завозить продукты питания и товары первой необходимости.
Противник целенаправленно сеет панику в городе и делает невозможной обычную мирную жизнь. Люди боятся выходить из своих домов. Тактика запугивания нацелена, в том числе, и на сотрудников АЭС и, тем самым, непосредственно бьет по обеспечению ядерной безопасности ЗАЭСсказал Лихачев
Ранее глава Росатома заявил, что после окончания майского перемирия ВСУ стали активнее наносить удары по станциям электро- и газоснабжения в Запорожской области.