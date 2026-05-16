Лихачев сообщил об ударе дрона ВСУ по трубопроводу рядом с 1-м энергоблоком ЗАЭС

Москва16 мая Вести.Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский БПЛА ударил по трубопроводу рядом с энергоблоком №1 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Сегодня дрон камикадзе ударил по трубопроводу, идущему вдоль машинных залов самой АЭС, и, не сдетонировав, упал в непосредственной близости от энергоблока №1 сказал он журналистам в субботу

Лихачев добавил, что в результате постоянных атак ВСУ в Энергодаре выведены из строя обе автозаправочные станции. По его словам, дроны не дают завозить продукты питания и товары первой необходимости.

Противник целенаправленно сеет панику в городе и делает невозможной обычную мирную жизнь. Люди боятся выходить из своих домов. Тактика запугивания нацелена, в том числе, и на сотрудников АЭС и, тем самым, непосредственно бьет по обеспечению ядерной безопасности ЗАЭС сказал Лихачев

Ранее глава Росатома заявил, что после окончания майского перемирия ВСУ стали активнее наносить удары по станциям электро- и газоснабжения в Запорожской области.