Москва5 апр Вести.Электроснабжение Запорожской АЭС по линии электропередачи "Днепровская" потеряно в уязвимом месте - над водой, поэтому затруднительно прогнозировать сроки и подходы к ее восстановлению. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

Он отметил, что по другой линии, "Ферросплавной", подача энергии на станцию продолжается, а в резерве имеется необходимое количество дизель‑генераторных установок. По его словам, эти установки проверены в работе и уже прошли своеобразное "боевое крещение", поэтому у Росатома есть достаточный запас возможностей энергоснабжения энергоблоков станции.

По Запорожской АЭС - у нас, к сожалению, потеряно энергоснабжение внешнее по одной из линий, "Днепровская" линия несколько дней не работает, она повреждена в уязвимом месте - над водной поверхностью, и это затрудняет пока прогнозы и подходы по ее восстановлению​​​. сказал Лихачев журналистам

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина ранее сообщала, что Вооруженные силы Украины заметно усилили интенсивность ударов по территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, а также по Энергодару. По ее словам, в последнее время ВСУ наносят очень много атак по городу и районам вокруг станции, такой интенсивности обстрелов не наблюдалось за последние три года.