Лихачев заявил об отсрочке переговоров по ремонту ЛЭП "Днепровская"

Москва20 апр Вести.Переговоры о режиме тишины для ремонта линии электропередачи (ЛЭП) "Днепровская", снабжающей Запорожскую АЭС (ЗАЭС), затруднены и откладываются на ближайшее время. Об этом заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев.

Он пояснил, что сейчас снабжение ЗАЭС электричеством осуществляет только одна внешняя ЛЭП - "Ферросплавная-1", поскольку "Днепровская" пока повреждена.

Повреждена она, к сожалению, над акваторией Днепра. Сейчас высокая вода, сейчас паводок, поэтому наши переговоры о поиске "окна тишины", о поиске возможности отремонтировать эту линию пока затруднены и, возможно, будут перенесены на ближайшее время сказал Лихачев

ЛЭП "Днепровская" была отключена 24 марта. Лихачев отмечал, что прогнозировать сроки и подходы к ее восстановлению пока затруднительно.

Позднее директор ЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина сообщила, что режим тишины для ремонта "Днепровской" все еще не согласован. При этом вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы города Энергодар, где расположена станция, в том числе вблизи самой ЗАЭС.