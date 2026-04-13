Лихачев: энергоснабжение сохраняется только на одной линии Запорожской АЭС

Москва13 апр Вести.Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) продолжает испытывать проблемы с энергоснабжением, питание есть только на одной линии, заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью ИС "Вести".

Глава госкорпорации подчеркнул, что обстановка вокруг ЗАЭС остается напряженной, станция постоянно подвергается рискам.

Станция продолжает испытывать проблемы с энергоснабжением, только на одной линии, на "Ферросплавной", находится сегодня питание… Над водой в районе 21-24-й опоры ["Днепровской" ЛЭП] есть повреждения, поэтому ведем работу над тем, чтобы такие ремонтные операции провести на следующей неделе сказал Лихачев

Он добавил, что ожидается прибытие на ЗАЭС на очередную вахту экспертов Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ).