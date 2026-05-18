Москва18 маяВести.Ситуация вокруг Запорожской АЭС стремительно ухудшается и приближается к точке невозврата. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
По его словам, европейским странам необходимо срочно активизировать усилия для деэскалации, поскольку дальнейшее обострение может привести к серьезным региональным последствиям.
Лихачев подчеркнул, что особую опасность представляют риски, связанные с большими объемами ядерного топлива, находящегося на территории станции.
Мы все ближе и ближе приближаемся к черте невозврата, и нужно всей Европе сейчас напрячь свои усилия, чтобы деэскалировать ситуацию вокруг Запорожской АЭСсказал он журналистам
Глава Росатома отметил, что на станции находятся тысячи тонн свежего и отработанного ядерного топлива, и возможное целенаправленное попадание по хранилищам может создать угрозы регионального масштаба.
Он также заявил, что атаки на социальную инфраструктуру Энергодара, включая жилые районы, транспорт, автобусные остановки и детский сад, дополнительно дестабилизируют обстановку вокруг станции.