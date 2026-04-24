Починить линию электропередачи к Запорожской АЭС мешает паводок Лихачев заявил, что ремонт опоры ЛЭП к ЗАЭС откладывается из-за паводка

Москва24 апр Вести.Ремонт опоры линии электропередачи "Днепровская", которая снабжает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), начнется не скоро из-за паводка в акватории Днепра. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Основная ЛЭП "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. Собственные нужды атомной станции сейчас запитаны за счет резервной линии "Ферросплавная-1".

Видимо, не скоро еще мы сможем дождаться снижения паводка и выйти на ремонт опоры, которая находится в акватории Днепра. Но рано или поздно мы это сделаем сказал Лихачев в интервью отраслевому изданию "Страна Росатом"

Он выразил уверенность, что при посредничестве МАГАТЭ удастся организовать режим тишины и приступить к ремонту.

При этом, по его словам, площадка ЗАЭС укреплена модулем из 20 резервных дизель-генераторов и может оставаться без внешнего энергоснабжения около 18 дней. Однако глава Росатома подчеркнул, что это гражданские объекты, которые остаются уязвимы перед тяжелыми вооружениями.

Лихачев также отметил, что ситуация на Запорожской АЭС не становится легче. Так, за последнюю неделю город-спутник Энергодар и промплощадка станции неоднократно оставались без света и воды, а количество ударов дронов, артобстрелов и минометных обстрелов нарастает.