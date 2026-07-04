Гросси: МАГАТЭ планирует отремонтировать ЛЭП у ЗАЭС в ближайшие недели

Глава МАГАТЭ рассчитывает, что ремонт ЛЭП у ЗАЭС завершат в ближайшие недели Гросси: МАГАТЭ планирует отремонтировать ЛЭП у ЗАЭС в ближайшие недели

Москва4 июл Вести.Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил надежду на то, что ремонт линии электропередач (ЛЭП) "Днепровская" у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершится в ближайшие недели.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Мы надеемся завершить ремонтные работы, которые ведутся сейчас, в течение нескольких недель приводит агентство слова Гросси

Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ремонт ЛЭП "Днепровская" завершился 21 июня. На ЗАЭС заявили о готовности к включению отремонтированной линии. Однако 26 июня МАГАТЭ проинформировало о том, что ЛЭП пока не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.

Питание ЛЭП "Днепровская" осуществляется со стороны Украины.