Москва4 июлВести.Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил надежду на то, что ремонт линии электропередач (ЛЭП) "Днепровская" у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) завершится в ближайшие недели.
Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Мы надеемся завершить ремонтные работы, которые ведутся сейчас, в течение нескольких недельприводит агентство слова Гросси
Ранее гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил, что ремонт ЛЭП "Днепровская" завершился 21 июня. На ЗАЭС заявили о готовности к включению отремонтированной линии. Однако 26 июня МАГАТЭ проинформировало о том, что ЛЭП пока не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции.
Питание ЛЭП "Днепровская" осуществляется со стороны Украины.