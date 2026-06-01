Постпред Ульянов: у МАГАТЭ есть причины не называть причастных к ударам по ЗАЭС

Москва1 июн Вести.У генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси есть причины, по которым он не может называть причастных к ударам по Запорожской АЭС. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Постпред отметил, что при каждой встрече с Гросси он настаивает на необходимости указать виновных в атаках на ЗАЭС, однако гендиректор МАГАТЭ уходит от разговора, объясняя свою позицию двумя обстоятельствами.

Первое, что у МАГАТЭ нет мандата на атрибуцию, то есть на то, чтобы предъявлять обвинение какой-то стороне. Это действительно так, хотя при желании это можно было бы и преодолеть, поскольку речь идет об очень серьезных вещах… И второе обстоятельство, он говорит, что: "Если я даже назову Украину в качестве виновной стороны, и с меня потребуют доказательства, то я их предъявить не смогу". Это тоже правда сообщил Ульянов

По словам постпреда, Гросси понимает, что удары по ЗАЭС наносит украинская сторона, однако вслух этого не говорит – в этом он видит роль МАГАТЭ как беспристрастного посредника между Москвой и Киевом.

30 мая беспилотник вооруженных сил Украины попал в здание машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС. Согласно отчету, эксперты выявили повреждения внешней части здания, которые "соответствуют удару БПЛА". Так, среди обломков были обнаружены остатки сгоревшего оптоволокна.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук заверил, что атака украинского дрона не могла привести к выбросу радиации.