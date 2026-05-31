МАГАТЭ: эксперты выявили повреждения у машинного зала ЗАЭС после атаки БПЛА

Москва31 мая Вести.Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выявили повреждения внешней части здания машинного зала Запорожской АЭС после удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 мая, говорится в заявлении в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети X.

Согласно докладу экспертов, зафиксированные на ЗАЭС повреждения соответствуют удару БПЛА. Как отмечается, среди обломков были обнаружены также остатки сгоревшего оптоволокна на земле.

Ранее, 30 мая, глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой беспилотник попал в здание машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Он уточнил, что дрон управлялся по оптоволокну, и, по его мнению, это исключает версию случайного попадания.