Появились фото сквозной дыры в стене энергоблока ЗАЭС после удара дрона ВСУ Ульянов опубликовал снимки последствий атаки беспилотника на Запорожскую АЭС

Москва31 мая Вести.Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обнародовал снимки разрушений на Запорожской атомной электростанции.

На кадрах - сквозное отверстие в стене, появившееся после удара беспилотника ВСУ. Видно, что кладка почернела от огня, а оконный проем рядом полностью разбит. Также на одном из фото - обломки дрона.

Специалисты МАГАТЭ уже прибыли на место и оценивают масштаб урона.

Эксперты МАГАТЭ осматривают повреждения, нанесенные украинским беспилотником энергоблоку №6 ЗАЭС 30 мая написал Ульянов

Днем 30 мая вражеский БПЛА атаковал здание машинного зала, после чего взорвался. Глава "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что аппарат управлялся по оптоволокну – версия случайного попадания исключена. По его словам, Киев впервые в истории целенаправленно ударил по АЭС со сквозным подрывом.

На станции заверили: работа оборудования не нарушена, радиационный фон не превышает норму.