Москва30 мая Вести.Удар дрона по Запорожской АЭС в субботу стал первой целенаправленной атакой Киева на основное оборудование атомной электростанции, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

В субботу украинский БПЛА поразил здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС, произошел взрыв, но основное оборудование не было повреждено.

…Это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала отметил Лихачев, его слова приводятся в канале Росатома в MAX

По словам гендиректора Росатома, мировое сообщество с такой ситуацией "можно "поздравить".

Он напомнил, что ранее от международного сообщества не было должной реакции на "запредельно опасное поведение украинской стороны".

Ранее Киев ударил по транспортному цеху ЗАЭС, зафиксировано не менее 10 прилетов.