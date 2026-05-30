Москва30 маяВести.Удар украинских беспилотников по Запорожской атомной электростанции - серьезный и тревожный. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, кадры его обращения имеются в распоряжении ИС "Вести".
Украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.
По словам Юрия Черничука, в машинном зале, куда попал дрон, находится турбогенератор, который является достаточно капризной конструкцией ввиду своей высокотехнологичности.
Любой удар, любое повреждение может привести, по большому счету, к полному выходу из строя всего этого агрегата и, соответственно, к потере блока как такового. Поэтому очень тревожный, очень серьезный удар был произведен сегодня противникомзаявил он