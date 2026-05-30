Директор ЗАЭС Черничук: удар по станции - тревожный и очень серьезный

Москва30 мая Вести.Удар украинских беспилотников по Запорожской атомной электростанции - серьезный и тревожный. Об этом сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук, кадры его обращения имеются в распоряжении ИС "Вести".

Украинский боевой дрон в субботу ударил по зданию машинного зала энергоблока №6 ЗАЭС и взорвался​​​. Пресс-служба станции сообщила, что обошлось без пострадавших и критических разрушений, нарушений технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон - в норме.

По словам Юрия Черничука, в машинном зале, куда попал дрон, находится турбогенератор, который является достаточно капризной конструкцией ввиду своей высокотехнологичности.