Москва30 маяВести.Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук сообщил, что во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию машинного зала энергоблока №6 персонала внутри помещения не было.
По его словам, удар вражеского дрона привел к пробитию стены машинного зала, образовав сквозное повреждение конструкции. При этом, отметил Черничук, предварительный осмотр не выявил технологическое повреждение оборудования.
К счастью, персонала, рабочие места которого находятся недалеко от этого места, внутри помещения, внутри зала… не былосказал Черничук, кадры имеются в распоряжении ИС "Вести"
В настоящее время специалистам поставлена задача провести более детальное обследование объекта, чтобы оценить последствия атаки.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что удар украинского дрона приблизил ситуацию к опасному инциденту с возможными последствиями для людей далеко за пределами России и Украины.