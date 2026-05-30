Директор ЗАЭС: во время удара дрона ВСУ персонала внутри помещения не было

Директор ЗАЭС заявил, что персонал станции не пострадал во время атаки дрона Директор ЗАЭС: во время удара дрона ВСУ персонала внутри помещения не было

Москва30 мая Вести.Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук сообщил, что во время атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию машинного зала энергоблока №6 персонала внутри помещения не было.

По его словам, удар вражеского дрона привел к пробитию стены машинного зала, образовав сквозное повреждение конструкции. При этом, отметил Черничук, предварительный осмотр не выявил технологическое повреждение оборудования.

К счастью, персонала, рабочие места которого находятся недалеко от этого места, внутри помещения, внутри зала… не было сказал Черничук, кадры имеются в распоряжении ИС "Вести"

В настоящее время специалистам поставлена задача провести более детальное обследование объекта, чтобы оценить последствия атаки.

Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что удар украинского дрона приблизил ситуацию к опасному инциденту с возможными последствиями для людей далеко за пределами России и Украины.