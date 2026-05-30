Москва30 маяВести.Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС приблизил ситуацию к опасному инциденту с возможными последствиями для людей далеко за пределами России и Украины.
По словам Лихачева, дрон-камикадзе, поразивший здание энергоблока, управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание. Основное оборудование повреждено не было, однако в стене машинного зала образовалась дыра.
Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думают, что они-то в полной безопасностисказал Лихачев, чьи слова приводит пресс-служба "Росатома"
Он также подчеркнул, что Россия неоднократно обращает внимание мирового сообщества на опасное поведение украинской стороны.