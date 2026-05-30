Лихачев: удар ВСУ по ЗАЭС приблизил ситуацию к опасному инциденту Лихачев рассказал о возможных рисках после атаки дрона ВСУ на ЗАЭС

Москва30 мая Вести.Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что удар беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машинному залу шестого энергоблока Запорожской АЭС приблизил ситуацию к опасному инциденту с возможными последствиями для людей далеко за пределами России и Украины.

По словам Лихачева, дрон-камикадзе, поразивший здание энергоблока, управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание. Основное оборудование повреждено не было, однако в стене машинного зала образовалась дыра.

Кажется, многие всерьез не воспринимают атаки на АЭС. Но сегодня мы стали на шаг ближе к инциденту, от которого с высокой вероятностью пострадают даже те, кто живет далеко за пределами России и Украины и до сих пор думают, что они-то в полной безопасности сказал Лихачев, чьи слова приводит пресс-служба "Росатома"

Он также подчеркнул, что Россия неоднократно обращает внимание мирового сообщества на опасное поведение украинской стороны.