Москва30 мая Вести.Атака беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на здание машинного зала энергоблока №6 Запорожской АЭС приближает ситуацию к возможному ядерному инциденту. Такое мнение высказал независимый эксперт в атомной отрасли, директор "Атоминфо" Александр Уваров ТАСС.

Украинский беспилотник в субботу днем попал в здание машинного зала блока №6 ЗАЭС. Произошел взрыв, основное оборудование не было повреждено.

По его словам, удар по машинному залу – это не атака на вспомогательный объект, а прямое приближение к ключевым сооружениям станции. Каждый такой эпизод, по мнению Уварова, сокращает дистанцию до потенциальной катастрофы.

Особую опасность, отметил эксперт, представляет тот факт, что беспилотник управлялся по оптоволоконной линии, что исключает случайность попадания и указывает на намеренный выбор цели.

Даже отсутствие повреждений основного оборудования не снижает риск – повреждена стена машинного зала, а следующий удар может затронуть турбинное оборудование или системы безопасности энергоблока, полагает специалист.

Уваров призвал международные организации дать прямую оценку действиям украинской стороны и подчеркнул, что мир не должен воспринимать атаки на Запорожскую АЭС как обычный эпизод конфликта.

Атомная станция не может быть полигоном для беспилотников. Если эту практику не остановить сейчас, следующий удар может стать тем, после которого предупреждать будет уже поздно заключил Уваров

Ранее глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что удар украинского беспилотника по машинному залу Запорожской АЭС приблизил ситуацию к опасному инциденту с возможными последствиями для людей далеко за пределами России и Украины.