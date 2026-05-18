Москва18 мая Вести.Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам Запорожской АЭС (ЗАЭС) создают серьезную угрозу радиационной безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Мирошник прокомментировал артиллерийский обстрел транспортного цеха ЗАЭС со стороны ВСУ, в результате которого повреждены кровля здания и несколько автобусов для перевозки сотрудников станции​​​.

Кроме того, примерно в это же время произошла атака БПЛА на подстанцию "Радуга", однако беспилотник сбит в воздухе без детонации боевой части.

Второй день подряд объекты ЗАЭС подвергаются обстрелам, что создает серьезную угрозу радиационной безопасности. Это сознательные попытки Киева ставить под угрозу целостность радиационно опасного объекта подчеркнул Мирошник

По его словам, на станции продолжают работать наблюдатели Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Россия представит доказательства преступных действий Киева на ближайших заседаниях МАГАТЭ по контролю за использованием ядерной энергии.

О двойных трактовках о виновниках опасных поползновений не может быть и речи уточнил посол

БПЛА ВСУ атаковали 14 мая территорию, прилегающую к ЗАЭС. В 100 м от периметра станции ранены двое сотрудников. ЗАЭС уведомила МАГАТЭ об атаке ВСУ на сотрудников станции.