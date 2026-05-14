ЗАЭС уведомила МАГАТЭ об атаке украинских дронов на сотрудников станции

Москва14 мая Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина в комментарии РИА Новости.

Эксперты МАГАТЭ уведомлены о случившемся сказала Яшина

Ранее 14 мая пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинские дроны атаковали территорию, прилегающую к Запорожской АЭС. В результате атаки в 100 метрах от периметра станции были ранены два ее сотрудника. Работники ехали на машине и находились при исполнении служебных обязанностей. Пострадавших доставили в больницу.