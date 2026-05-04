Москва4 маяВести.Сотрудники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) предоставят доступ экспертам МАГАТЭ к атакованной лаборатории внешнего радиационного контроля, как только позволит ситуация с безопасностью.
Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на территории ЗАЭС, ранее запросили разрешение на осмотр лаборатории.
Руководство ЗАЭС заинтересовано в прозрачной и объективной фиксации атаки, заявила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, ее слова приводит ТАСС.
Представители МАГАТЭ смогут получить доступ к лаборатории при условии обеспечения необходимых мер безопасности. Доступ будет организован, как только это станет возможным без риска для их жизни и здоровья. Мы заинтересованы в максимально прозрачной и объективной фиксации атакисказала Яшина
Как сообщалось, накануне ВСУ ударили беспилотником по лаборатории ЗАЭС, создав угрозу радиационной безопасности станции.
В настоящее время Запорожская АЭС функционирует в безопасном режиме. В результате произошедшего никто не пострадал.