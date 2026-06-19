Москва19 июнВести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило уведомление об атаке ВСУ на транспортный центр Запорожской АЭС около 6.00 19 июня. Об этом директор станции Юрий Черничук сообщил в интервью ИС "Вести".
Он отметил, что атаки ВСУ – один из разделов ежедневного общения ЗАЭС и МАГАТЭ.
Сегодня утром, в районе шести утра, мы их уведомили о тех событиях, которые разворачиваются в транспортном центре Запорожской АЭС. Как сказали мне потом, обратная связь пришла. Они сказали, что они уведомили агентство. Пока, к сожалению, я не видел в социальных сетях официальной реакции господина [Рафаэля] Гросси (гендиректора МАГАТЭ – прим. ред.) и агентства. [Мне] сказали, [что все] передали. В каком формате, в каких тонах, с какими формулировками, к сожалению, мне неизвестно покасообщил Юрий Черничук
В ночь с 18 на 19 июня беспилотники атаковали транспортный центр ЗАЭС. Повреждены минимум двадцать единиц транспортных средств. Новая смена персонала приступила к работе усеченном формате, однако, как сообщалось, никто не пострадал.