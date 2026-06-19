МАГАТЭ утром уведомили о массированной атаке на ЗАЭС Черничук: МАГАТЭ в курсе последних атак ЗАЭС со стороны ВСУ

Москва19 июн Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) получило уведомление об атаке ВСУ на транспортный центр Запорожской АЭС около 6.00 19 июня. Об этом директор станции Юрий Черничук сообщил в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что атаки ВСУ – один из разделов ежедневного общения ЗАЭС и МАГАТЭ.

Сегодня утром, в районе шести утра, мы их уведомили о тех событиях, которые разворачиваются в транспортном центре Запорожской АЭС. Как сказали мне потом, обратная связь пришла. Они сказали, что они уведомили агентство. Пока, к сожалению, я не видел в социальных сетях официальной реакции господина [Рафаэля] Гросси (гендиректора МАГАТЭ – прим. ред.) и агентства. [Мне] сказали, [что все] передали. В каком формате, в каких тонах, с какими формулировками, к сожалению, мне неизвестно пока сообщил Юрий Черничук

В ночь с 18 на 19 июня беспилотники атаковали транспортный центр ЗАЭС. Повреждены минимум двадцать единиц транспортных средств. Новая смена персонала приступила к работе усеченном формате, однако, как сообщалось, никто не пострадал.