Москва19 июн Вести.Вечером 18 июня и утром 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников, всего было зафиксировано не менее 14 ударов, сообщили в пресс-службе станции.

В результате произошел пожар в одном из боксов транспортного цеха.

Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны. Полный масштаб ущерба оценить не представляется возможным из-за сохраняющейся высокой угрозы повторных атак и ограничений на проведение осмотров поврежденных объектов сказано в сообщении

Отмечается, что в результате атак пострадавших нет.

Персонал станции принимает все необходимые меры для поддержания безопасной и устойчивой работы объекта, добавили на ЗАЭС.