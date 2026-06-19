Москва19 июн Вести.Дежурный персонал на Запорожской АЭС подвергается огромнейшим угрозам из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Так в интервью ИС "Вести" директор ЗАЭС Юрий Черничук прокомментировал ночную атаку по станции.

По его словам, дежурный персонал транспортного цеха почти всю ночь пробыл в убежищах и выходил периодически на связь с докладами о происходящем.

Все это, конечно, сопровождается огромнейшими угрозами. Всю ночь на территории транспортного цеха полыхал пожар в разных локациях. Сотрудники МЧС делали попытки потушить очаги возгорания. Противник традиционно мешал этим действиям. К счастью, могу сказать, что пострадавших на данный момент сотрудников нет. Техники, оборудования, зданий, сооружений повреждено очень много сообщил Черничук

Вечером 18 июня и утром 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников. Всего было зафиксировано не менее 14 ударов, сообщили в пресс-службе станции. В результате произошел пожар в одном из боксов транспортного цеха, пострадавших нет.