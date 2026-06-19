Новая смена на ЗАЭС приступила к работе в усеченном формате из-за атак БПЛА Черничук: персонал ЗАЭС смог смениться на фоне атак, но в усеченном формате

Москва19 июн Вести.Вооруженные силы Украины утром 19 июня предприняли попытку сорвать ротацию персонала на Запорожской АЭС. Новая смена смогла приступить к своим обязанностям, но в усеченном составе. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

По его словам, смена персонала сопровождалась постоянными атаками беспилотных летательных аппаратов противника.

Мы вынуждены были принять некие ограничительные меры по количеству персонала, находящегося на площадке, но тем не менее смена новая приехала, заступила на свою вахту, все функции подразделения и площадки выполняются в полном объеме. И на данный момент мы принимаем организационно-технические мероприятия для компенсации тех рисков, которые влечет противник своими действиями сказал Черничук

Вечером 18 июня и утром 19 июня транспортный цех Запорожской АЭС подвергся массированной атаке беспилотников. Всего было зафиксировано не менее 14 ударов, сообщили в пресс-службе станции. В результате произошел пожар в одном из боксов транспортного цеха, пострадавших нет.