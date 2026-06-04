МАГАТЭ сообщило о новой атаке ВСУ на инфраструктуру ЗАЭС МАГАТЭ: Запорожская ТЭС, питающая атомную станцию, была атакована

Москва4 июн Вести.Запорожская тепловая электростанция, которая снабжает энергией Запорожскую АЭС, утром подверглась массированной атаке. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии.

Агентство в соцсети X отметило, что инспекторы на ЗАЭС наблюдали дым, поднимавшийся со стороны ТЭС, и слышали звуки боя.

ЗАЭС проинформировала МАГАТЭ о том, что расположенная неподалеку Запорожская тепловая электростанция, через распределительный пункт которой на ЗАЭС поступает электроэнегрия, сегодня утром подверглась массированному нападению говорится в публикации

МАГАТЭ выразило серьезную обеспокоенность судьбой единственной оставшейся линии электропередач, снабжающей ЗАЭС. Эта линия за последние недели несколько раз отключалась. Атомная станция вынужденно переходила на питание от аварийных дизель-генераторов, которые питали энергией системы охлаждения шести реакторов и предотвращали ядерную аварию.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил глубокую обеспокоенность сообщением об атаке. Он подчеркнул, что удары должны быть немедленно прекращены, чтобы не допустить длительного отключения электроэнергии на ЗАЭС.

Это не первая атака на инфраструктуру ЗАЭС за последние дни. 30 мая ВСУ направили дрон в машинный зал энергоблока №6. Взрыв БПЛА повредил фасад здания, которое находится всего в десяти метрах от реакторного отсека крупнейшей атомной станции в Европе.