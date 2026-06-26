Здание цеха электросетей повреждено при атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

ВСУ атаковали Запорожскую АЭС, повреждено здание цеха электрических сетей Здание цеха электросетей повреждено при атаке ВСУ на Запорожскую АЭС

Москва26 июн Вести.Украинские боевики снова атаковали подразделения Запорожской АЭС, пострадало здание цеха электросетей. Об этом сообщается на официальном канале электростанции в MAX.

Согласно публикации, атакованное подразделение относится к структуре ЗАЭС, а все удары по объектам электростанции, даже если они находсятся за пределами промышленной площадки, создают угрозу безопасности ядерного объекта.

В результате очередной атаки повреждено здание цеха электрических сетей, расположенное в промышленной зоне Энергодара, в районе подстанции "Радуга". Полученные повреждения не являются критичными говорится в сообщении

Уточняется, что никто не пострадал при ударе. Последствия оценивают специалисты.