Москва26 июнВести.Украинские боевики снова атаковали подразделения Запорожской АЭС, пострадало здание цеха электросетей. Об этом сообщается на официальном канале электростанции в MAX.
Согласно публикации, атакованное подразделение относится к структуре ЗАЭС, а все удары по объектам электростанции, даже если они находсятся за пределами промышленной площадки, создают угрозу безопасности ядерного объекта.
В результате очередной атаки повреждено здание цеха электрических сетей, расположенное в промышленной зоне Энергодара, в районе подстанции "Радуга". Полученные повреждения не являются критичнымиговорится в сообщении
Уточняется, что никто не пострадал при ударе. Последствия оценивают специалисты.