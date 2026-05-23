ВСУ ударили по транспортному цеху ЗАЭС, повреждены 8 автобусов

Москва23 мая Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по Запорожской АЭС и Энергодару, сообщает пресс-служба атомной электростанции в мессенджере MAX.

Противник атаковал транспортный цех АЭС. Обошлось без пострадавших.

Зафиксировано не менее 10 прилетов БПЛА. В результате атаки повреждены 8 автобусов, предназначенных для перевозки персонала Запорожской АЭС говорится в сообщении ЗАЭС

Еще двум пассажирским транспортным средствам нанесен ущерб в Энергордаре.

Специалисты называют обстановку крайне напряженной, указывая на то, что интенсивность атак со стороны Украины не снижается. При этом персонал продолжает обеспечивать безопасную эксплуатацию станции.