Москва3 маяВести.Украинские БПЛА нанесли удар по Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба электростанции в MAX.
Уточняется, что атаке подверглась лаборатория внешнего радиационного контроля.
Сегодня днем ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭСговорится в сообщении
В пресс-службе напомнили, что эта лаборатория занимается мониторингом радиационной обстановки вокруг станции, контролирует метеорологические параметры и собирает данные, нужные для прогнозирования возможных сценариев в случае нештатных ситуаций. Атака ВСУ представляет угрозу как ядерной безопасности, так и системе контроля радиационной обстановки.
Отмечается, что Запорожская АЭС продолжает работать в безопасном режиме.