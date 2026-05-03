Украинские БПЛА ударили по лаборатории внешнего радиационного контроля ЗАЭС ВСУ атаковали с помощью БПЛА лабораторию радиационного контроля Запорожской АЭС

Москва3 мая Вести.Украинские БПЛА нанесли удар по Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба электростанции в MAX.

Уточняется, что атаке подверглась лаборатория внешнего радиационного контроля.

Сегодня днем ВСУ совершили атаку с помощью БПЛА на лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС говорится в сообщении

В пресс-службе напомнили, что эта лаборатория занимается мониторингом радиационной обстановки вокруг станции, контролирует метеорологические параметры и собирает данные, нужные для прогнозирования возможных сценариев в случае нештатных ситуаций. Атака ВСУ представляет угрозу как ядерной безопасности, так и системе контроля радиационной обстановки.

Отмечается, что Запорожская АЭС продолжает работать в безопасном режиме.