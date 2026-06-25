Москва25 июн Вести.Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ВСУ атаковали здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС. Оно получило повреждения, сообщается в официальном канале ЗАЭС в мессенджере MAX.

По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены автомобили сотрудников.

Здание проектно-конструкторского подразделения Запорожской АЭС расположено за пределами промышленной площадки станции, в промзоне. Данное подразделение выполняет задачи по обеспечению безопасной эксплуатации энергоблоков, подготовке решений для модернизации оборудования и продления сроков эксплуатации объектов станции.

Фактически удар нанесен по одному из ключевых инженерно-технических центров Запорожской АЭС, обеспечивающему ее надежную и безопасную работу подчеркивается в публикации

На Запорожской АЭС отметили, что нынешняя атака не создает непосредственной радиационной угрозы, однако представляют опасность для обеспечения безопасности атомного объекта в долгосрочной перспективе.

Обстоятельства происшествия уточняются.