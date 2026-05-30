Запорожская АЭС сообщила МАГАТЭ об ударе беспилотника ВСУ по машинному залу

Москва30 мая Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об ударе беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС. Об этом сообщила РИА Новости представитель станции Евгения Яшина.

Сотрудников МАГАТЭ мы только что уведомили сказала Яшина

Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что украинский беспилотник атаковал здание машинного зала энергоблока и взорвался. По его словам, удар вражеского дрона приблизил ситуацию к опасному инциденту с возможными последствиями для людей далеко за пределами России и Украины.