Инспекторов МАГАТЭ уведомили об украинской атаке на Запорожскую АЭС

Руководство Запорожской АЭС сообщило об атаке на станцию инспекторам МАГАТЭ Инспекторов МАГАТЭ уведомили об украинской атаке на Запорожскую АЭС

Москва3 мая Вести.Руководство Запорожской АЭС уведомило присутствующих на площадке инспекторов МАГАТЭ о совершенной атаке ВСУ, сообщается в канале ЗАЭС в мессенджере MAX.

Днем 3 мая украинские беспилотники атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Никто из людей не пострадал, оборудование серьезно не повреждено, станция и все ее системы работают в штатном режиме.

Подобные действия (атака на АЭС – прим. ред.) представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, что может повлиять на своевременность оценки и реагирования подчеркивается в публикации

Лаборатория внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки, метеорологических параметров, а также собирает данные на случай нештатных ситуаций.

В настоящее время Запорожская АЭС функционирует в безопасном режиме.