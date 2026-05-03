Москва3 маяВести.Руководство Запорожской АЭС уведомило присутствующих на площадке инспекторов МАГАТЭ о совершенной атаке ВСУ, сообщается в канале ЗАЭС в мессенджере MAX.
Днем 3 мая украинские беспилотники атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС. Никто из людей не пострадал, оборудование серьезно не повреждено, станция и все ее системы работают в штатном режиме.
Подобные действия (атака на АЭС – прим. ред.) представляют угрозу не только ядерной безопасности, но и системе контроля радиационной обстановки, что может повлиять на своевременность оценки и реагированияподчеркивается в публикации
Лаборатория внешнего радиационного контроля Запорожской АЭС обеспечивает постоянный мониторинг радиационной обстановки, метеорологических параметров, а также собирает данные на случай нештатных ситуаций.
В настоящее время Запорожская АЭС функционирует в безопасном режиме.