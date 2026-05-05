МАГАТЭ сообщило о повреждениях оборудования в лаборатории ЗАЭС после атаки ВСУ МАГАТЭ: оборудование лаборатории ЗАЭС повреждено после атаки ВСУ

Москва5 мая Вести.Повреждения обнаружены в части оборудования для метеорологического мониторинга лаборатории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) после украинской атаки, сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети Х.

Специалисты МАГАТЭ посетили лабораторию внешнего радиационного контроля ЗАЭС "спустя день после того, как станция сообщила об атаке беспилотника".

Команда обнаружила повреждения в части оборудования для метеорологического мониторинга лаборатории, которое больше не работает говорится в заявлении агентства

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов во избежание угроз безопасности.

Ранее руководство ЗАЭС уведомило экспертов МАГАТЭ о совершенной атаке Вооруженных сил Украины. Как сообщалось, никто не пострадал в результате налета беспилотника, все системы станции продолжили работу в штатном режиме.