Москва31 мая Вести.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность по поводу удара украинского беспилотника по машинному залу Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает МАГАТЭ в соцсети Х.

В МАГАТЭ сообщили о получении информации от ЗАЭС об инциденте с беспилотником.

Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность по поводу произошедшего инцидента … Нападение на ядерные объекты - это как игра с огнем, говорит генеральный директор Гросси сказано в публикации

Кроме того, в тексте указывается, что группа МАГАТЭ на ЗАЭС запросила доступ для непосредственного осмотра атакованного машинного зала.

30 мая украинский дрон-камикадзе поразил здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС. Гендиректор Росатома Алексей Лихачев отметил, что дрон управлялся по оптоволокну, в связи с чем попадание нельзя назвать случайным.

Вскоре после этого представитель станции Евгения Яшина заявила, что МАГАТЭ уведомлено об ударе беспилотника ВСУ по машинному залу ЗАЭС.