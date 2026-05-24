Россия призывает МАГАТЭ четко назвать ответственных за удары по Запорожской АЭС Ульянов: одних заявлений Гросси об угрозах ядерной безопасности вокруг ЗАЭС мало

Москва24 мая Вести.Общих заявлений главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о рисках для ядерной безопасности из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) недостаточно.

Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости.

Дипломат в этой связи обратил внимание на инцидент 16 мая, когда украинская сторона осуществила провокацию, в результате которой беспилотник упал рядом с первым энергоблоком ЗАЭС.

Постпред отметил, что реакция МАГАТЭ на инцидент последовала лишь 22 мая, когда агентство опубликовало соответствующий комментарий генерального директора.

В ней Гросси подчеркнул, что атаки на персонал АЭС создают неприемлемое психологическое давление и могут привести к серьезным последствиям для ядерной безопасности. Гендиректор МАГАТЭ также призвал к максимальной сдержанности вблизи ядерных объектов.

Эти слова правильны и важны. Однако сейчас таких "заобщенных" формулировок попросту недостаточно сказал Ульянов

Он добавил, что Гросси оперативно выражает обеспокоенность по поводу дронов, пролетающих вблизи атомных станций, хотя такие полеты, как утверждает МАГАТЭ в своих сводках, не оказывают прямого воздействия на ядерную безопасность.

По словам Ульянова, российские вооруженные силы никогда не наносили ударов по подконтрольным Киеву атомным станциям или местам проживания украинских атомщиков. В то же время украинские националисты в отношении ЗАЭС и Энергодара действуют иначе.

Мы последовательно ставим перед Рафаэлем Гросси вопрос о необходимости более точного, оперативного и однозначного — без каких-либо двусмысленностей — освещения продолжающихся провокаций и нападений ВСУ на ЗАЭС, ее инфраструктуру и город-спутник Энергодар, где проживают сотрудники станции и их семьи сказал постпред

Он добавил, что находящимся на станции экспертам международного агентства сообщили об атаках ВСУ, имевших место 23 мая, на транспортный цех станции и другие объекты.

Атакам подверглись транспортный цех ЗАЭС, где сгорело несколько автобусов, а также ряд других объектов, включая пожарно-спасательную часть. К сожалению, есть новые пострадавшие, включая гражданских уточнил Ульянов

21 мая также стало известно, что украинские боевики заминировали одну из автодорог, ведущих в Энергодар и используемых для снабжения города и Запорожской АЭС.