В МИД РФ раскритиковали реакцию МАГАТЭ на инцидент у ЗАЭС

Москва19 мая Вести.Представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вновь внезапно "ослепли и оглохли", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала отсутствие оперативной реакции Агентства на удары Киева по трубопроводу рядом с энергоблоком №1 Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 16 мая. При этом Захарова отметила, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси быстро выразил обеспокоенность после событий на АЭС "Барака".

Подобная медлительность обставляется якобы имеющейся необходимостью изучить обстоятельства инцидента. Видимо, находящиеся на площадке этой станции представители МАГАТЭ снова внезапно ослепли и оглохли приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что удары по районам расположения ядерных объектов чреваты непоправимыми последствиями. Он подчеркнул, что это "игра с огнем".