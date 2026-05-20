Россия потребует от ООН и МАГАТЭ отреагировать на атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

Москва20 мая Вести.Россия требует от секретариата Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) дать однозначную оценку преступным действиям Киева, связанные с ударами Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат обратил внимание, что атаки украинских боевиков на упомянутую станцию до сих пор не получили реакции не только со стороны МАГАТЭ, но и от самой ООН.

Более того, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш проявил двойные стандарты, когда не отреагировал на атаки по территории АЭС "Бушер" в Иране, продолжил постпред.

Запад пытается свести все только к атаке на АЭС "Барака" в (Объединенных – прим. ред.) Арабских Эмиратах … Подобные двойные стандарты, попытки замалчивать важнейшие и опаснейшие нарушения международного права, особенно столь чувствительном в вопросе, категорически недопустимы подчеркнул Небензя

Он добавил, что удары ВСУ по Запорожской АЭС, в отличие от атаки на АЭС "Барака" в ОАЭ, не получили реакции от секретариатов ООН и МАГАТЭ.

Это особенно удивительно с учетом того, что на ЗАЭС находятся (эксперты агентства – прим. ред.), имеющие возможность своими глазами видеть украинские атаки и их последствия. Требуем от коллег из секретариата МАГАТЭ однозначных оценок данных преступных действий Киева сказал Небензя

Москва в этой связи требует вынести "жесткие предупреждения" странам, которые продолжают нагнетать военную напряженность, а также угрожать или наносить удары по ядерным объектам.

Ранее российский постпред заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к продвижению в урегулировании конфликта на Украине.

Небензя также указал, что союзникам киевского режима на Западе известно о том, что украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) вместо назначенных целей поражают объекты гражданской инфраструктуры, что ведет к гибели мирных украинцев.