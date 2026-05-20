Небензя: на Западе известно, что противоракеты ВСУ падают на гражданские объекты

Небензя раскрыл известный странам Запада факт об Украине Небензя: на Западе известно, что противоракеты ВСУ падают на гражданские объекты

Москва20 мая Вести.Союзники киевского режима в странах Запада осведомлены о том, что украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) не достигают целей, поражая вместо них объекты гражданской инфраструктуры, что приводит к гибели и ранениям мирных жителей Украины.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Вместо того чтобы принять меры для предотвращения подобных трагедий, на Западе продолжают курс на затягивание боевых действий, продолжил дипломат.

Они … наращивают поставки вооружений, переводят их производство на свою территорию, закрывают глаза на использование воздушного пространства своих стран для пролётов беспилотников уточнил Небензя

Ранее постпред заявил об отсутствии сигналов от Киева о готовности к продвижению в урегулировании конфликта.

Обращаюсь к здравомыслящим членам Совета Безопасности: вас не должны обмануть причитания о страданиях мирных украинцев. На самом деле зашкаливающий накал русофобии в заявлениях европейских так называемых лидеров, старательно рядящихся в тоги миротворцев, не оставляет сомнений в том, что они ведут ускоренную подготовку к войне с Россией, внушая населению своих стран, что мирное урегулирование на Украине будет означать неизбежное нападение России на Европу. Эта безрассудная риторика используется для того, чтобы оправдать финансирование киевского режима в ущерб насущным потребностям рядовых европейцев сказал Небензя

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что часть получаемой Украиной от западных партнеров финансовой помощи растворяется "в кровавых руках" главы киевского режима Владимира Зеленского.