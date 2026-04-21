Небензя: в Киеве нет силы, готовой защитить украинцев от "людоедского замысла" Небензя рассказал о "людоедском замысле" киевского режима

Москва21 апр Вести.В Киеве отсутствует политическая сила, которая готова защитить украинцев от "людоедского замысла". Об этом постпред России при ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

Он подчеркнул, что сценарий, написанный представителями коллективного Запада, закончится трагично.

В Киеве нет ни одной здравой политической силы, которая бы смогла противостоять этому людоедскому замыслу, а нынешние украинские главари продолжают слепо исполнять эту роль рассказал Небензня

Ранее российский постпред сообщил, что Европейский союз продолжает провоцировать дальнейшую эскалацию украинского конфликта. По его словам, Евросоюз тратит все силы, пытаясь нанести России стратегическое поражение.